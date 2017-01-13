Tangled Up!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Fizik tabanlı bir oyun olan Tangled Up!'da ne kadar zeki olduğunuzu kanıtlıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Elektrik yüklerini bağlamanız ve uygun kombinasyon ile birleştimenizi gerektiren bir oyun olan Tangled Up!, karışık ve zorlu bir bulmaca oyunudur. Oyunda ne kadar zeki olduğunuzu ortaya koyuyor ve birbirinden zorlu onlarca bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bir oyun olan Tangled Up!'ı çözebilmek için fizik bilginizin de olması gerekiyor. Bölümleri geçmek için farklı özel güçler kullanabiliyor ve yardım alabiliyorsunuz. Eğlenceli ancak zor bir oyun olan Tangled Up!'ı sakın kaçırmayın. Oyunda gizlenmiş fotoğrafları bulmaya çalışıyor, kilitli nesnelerin kilitlerini açmaya çalışıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karakterler için özel geliştirmeler de yapabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oldukça canlı grafiklere sahip olan oyundaki ses efektleri de oldukça eğlenceli bu nedenle oyun sırasında sıkılmıyor ve daha fazla zevk alabiliyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayan Tangled Up! oyununu mutlaka deneyin.

Tangled Up! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.