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Tangled Up!
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Tangled Up!

(iOS)
Tangled Up! İndir Hemen İndir

233 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Tangled Up!
Tangled Up!
Tangled Up!
Tangled Up!
Tangled Up!

Elektrik yüklerini bağlamaya çalışarak bölümleri atlıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 8 dakika önce

Tangled Up!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda elektrik yüklerini doğru sırada bağlamaya çalışıyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Fizik tabanlı bir oyun olan Tangled Up!'da ne kadar zeki olduğunuzu kanıtlıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karışık ve zorlu bir oyun olarak dikkat çeken Tangled Up! oyununda elektrik yüklerini bağlayarak ilerliyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bölümeri geçmek için özel güçler kullanabiliyor ve yardım da alabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olan nitelendirebileceğimiz Tangled Up!'da zorlu bölümler ve kararlar sizleri bekliyor. Fizik tabanlı bir oyun olan Tangled Up!'ı oynayabilmek için fizik bilginizin iyi olması gerekiyor. Onlarca zorlu bölüme sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oyunda gizlenmiş fotoğrafları bulmaya çalışıyor, kilitli nesnelerin kilitlerini açmaya çalışıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karakterler için özel geliştirmeler de yapabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Canlı grafiklerin yer aldığı oyunda kullanılan ses efektleri de oldukça eğlenceli ve bu nedenle oyun sırasında sıkılmıyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayan Tangled Up! oyununu mutlaka deneyin.

Tangled Up! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.1.1 ve sonrası
Üretici:
2Pi Interactive
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