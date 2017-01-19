Tank Raid, hem web tarayıcı (internet tarayıcısı) üzerinden hem de Android telefondan oynanabilen online tank oyunları arasında sanırım en iyisi. Görsel çizgileriyle küçük oyuncuları hedef aldığı algısı oluştursa da multiplayer savaş oyunlarından keyif alan herkesin oynamasını istediğim bir yapım. Ücretsiz indirilebilir olmasıyla bir görün derim.

Gerçek zamanlı oynanan, strateji odaklı multiplayer tank savaşı oyunu olarak mobil platformda yerini alan Tank Raid, arcade stilinde oynanış sunuyor. Robot tankların arenada kapışına dahil olduğumuz oyunda tek karşılaşmada 5 kişi yer alabiliyor. Savaşı kazanmak için 5 dakika gibi oldukça kısa bir süre veriliyor. Elektrik kalkanı, zaman ayarlı bomba, mayın, lazer silahı ve daha nice silahla donatılmış tanklarla mücadele ediyoruz. Öldürdüğümüz her düşman, yaptığımız her başarılı atış bizi daha da güçlendiriyor. Dahası sürpriz ödüllerin sahibi oluyoruz.

Kolay oynanışa sahip olan oyunda oynanışa dair birkaç ipucu da paylaşmak istiyorum: