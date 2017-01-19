Tank Raid
Tank kahramanı mı? Yok edici mi? Seçim sizin.
Tank Raid, hem web tarayıcı (internet tarayıcısı) üzerinden hem de Android telefondan oynanabilen online tank oyunları arasında sanırım en iyisi. Görsel çizgileriyle küçük oyuncuları hedef aldığı algısı oluştursa da multiplayer savaş oyunlarından keyif alan herkesin oynamasını istediğim bir yapım. Ücretsiz indirilebilir olmasıyla bir görün derim.
Gerçek zamanlı oynanan, strateji odaklı multiplayer tank savaşı oyunu olarak mobil platformda yerini alan Tank Raid, arcade stilinde oynanış sunuyor. Robot tankların arenada kapışına dahil olduğumuz oyunda tek karşılaşmada 5 kişi yer alabiliyor. Savaşı kazanmak için 5 dakika gibi oldukça kısa bir süre veriliyor. Elektrik kalkanı, zaman ayarlı bomba, mayın, lazer silahı ve daha nice silahla donatılmış tanklarla mücadele ediyoruz. Öldürdüğümüz her düşman, yaptığımız her başarılı atış bizi daha da güçlendiriyor. Dahası sürpriz ödüllerin sahibi oluyoruz.
Kolay oynanışa sahip olan oyunda oynanışa dair birkaç ipucu da paylaşmak istiyorum:
- Gücünüzü artırmak için silah ve yeteneklerinizi sürekli güncelleyin.
- Çapraz ateş savaşında sıralamanızı yükselterek daha fazla ödülün sahibi olun.
- Düşmanlara karşılık vermek için silah ve becerilerinizi akıllıca kullanın.
- Merminiz bittiğinde ateşin yoğun olduğu bölgeden uzak durun.
- Süper robotları görürseniz saklanın; hiç savaşa girmeyin.
- Düşmanlarınızın yerini radardan takip edin.
- Merminizin boşa gitmemesi için hedefi açıkça gördüğünüzden emin olun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- WolfFun Game
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