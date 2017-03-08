Tank Raid(iOS)
5 dakikada düşman tankları indirmelisiniz.
Tank Raid, iPhone ve iPad’de oynanabilen online tank savaş oyunları arasında en zorlu, sürükleyici, keyifli oynanış sunanı desem yanlış olmaz sanırım. Görsel açıdan günümüz mobil oyunlarının biraz gerisinde kalsa da oynanış tarafında multiplayer destekli olmasıyla bunu unutturuyor. Kısa süreli nefes kesen tank savaşlarına hazırlanın.
Tamamen ücretsiz olan, arcade stilinde oynanış sunan multiplayer tank savaşı oyununda karşılaşmalar 5 dakika süreyle kısıtlanmış. Arenaya çıktığınız an direkt savaşın içerisine giriyorsunuz. İlk üç dakikada keşif yaparak deneyim kazanıyor, seviye atlıyor, kalan iki dakika içerisinde de süper güçler kazandıracak, tankınızı robotlara dönüştürmenizi sağlayacak galaksi taşı için mücadele ediyorsunuz. Ayrıca maçın sonunda galaksi taşı kazanına birçok ödül veriliyor.
Bilim kurgu tarzı ve etkileyici yuvarlak biçimli yapıların yer aldığı 7 arena, aralarında lazer mermileri, elektrik kalkanları, zaman ayarlı bomba, lazer silahı, füze, mayının da yer aldığı birçok etkili silah sunuyor oyun. Modern silahların haricinde kısa süreliğine etkili sihirli silahlarınız var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Khanh Nguyen
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