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TANKOUT
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TANKOUT

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT

Sadece online oynanabilen aksiyon yüklü tank oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

TANKOUT, kendi haritalarınıza da oluşturabildiğiniz online tank savaşı oyunu. Retro görselleriyle daha çok eski nesil oyuncuları kendisine çekeceğini düşündüğüm aksiyon yüklü bir yapım olarak Android platformunda yerini alıyor. İndirmesi ve oynaması ücretsiz.

Görsellerinin yanında ses efektleriyle de eskilere götüren TANKOUT, onlarca oyuncunun katıldığı büyük haritalar sunuyor. İster duvarlarını kendiniz ördüğünüz haritada isterseniz de hazır oluşturulmuş haritalarda oynayabiliyorsunuz. Savaşlar oyuncu sayısı çok olduğundan haliyle heyecanlı geçiyor; duraksamıyor. Toplama beş canınız var ancak haritada bazı bölgelere koyulmuş kalpleri alarak eski sağlığınıza kavuşabiliyorsunuz. Tabii ki can havliyle ulaşmayı başarırsanız…

Oyundaki coins’leri ise kendi savaş arenanızın temellerini atarken ihtiyaç duyacağınız blokları satın almak için harcıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.1 ve üzeri
Üretici:
Hassey Enterprises, Inc.
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