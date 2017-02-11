TANKOUT, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen, ufak boyutlu retro görsellere sahip online tank savaşı oyunu.

Görsellere fazla takılmayan bir mobil oyuncuysanız veya yıllar öncesinin oyunlarına özlem duyuyorsanız dünya genelinde oyuncuları bir araya getiren bu tank oyununu tavsiye ederim. Sadece 11 MB büyüklüğünde eğlenceli bir yapımdan bahsediyorum.

Duvarlarını kendinizin ördüğü savaş arenaları yapma seçeneği sunan az sayıda tank oyunundan biri TANKOUT. Oyunda aksiyonu seven, tank savaşlarına bayılan onlarca oyuncuyla aynı haritada buluşuyorsunuz. Herkesin “Etrafım sarılı, hızlı hareket etmeliyim” düşüncesiyle oynadığı duraksamayan bir yapım. Sadece online oynama seçeneği olduğundan aktif internet bağlantınızın olması gerekiyor.