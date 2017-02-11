?     Geri Bildirim
TANKOUT
TamindirMobilOyunlarAksiyonTANKOUT - IPhone Ve IPad İçin Online Tank Savaşı Oyunu

TANKOUT

(iOS)
TANKOUT İndir Hemen İndir

11 MB
Editör Puanı: 4/5
4
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT
TANKOUT

Kendi haritanızı yapın, çılgınca savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

TANKOUT, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen, ufak boyutlu retro görsellere sahip online tank savaşı oyunu.

Görsellere fazla takılmayan bir mobil oyuncuysanız veya yıllar öncesinin oyunlarına özlem duyuyorsanız dünya genelinde oyuncuları bir araya getiren bu tank oyununu tavsiye ederim. Sadece 11 MB büyüklüğünde eğlenceli bir yapımdan bahsediyorum.

Duvarlarını kendinizin ördüğü savaş arenaları yapma seçeneği sunan az sayıda tank oyunundan biri TANKOUT. Oyunda aksiyonu seven, tank savaşlarına bayılan onlarca oyuncuyla aynı haritada buluşuyorsunuz. Herkesin “Etrafım sarılı, hızlı hareket etmeliyim” düşüncesiyle oynadığı duraksamayan bir yapım. Sadece online oynama seçeneği olduğundan aktif internet bağlantınızın olması gerekiyor.

TANKOUT için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve üzeri
Üretici:
Hassey Enterprises, Inc.
TANKOUT QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

TANKOUT Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster