TANKOUT(iOS)
Kendi haritanızı yapın, çılgınca savaşın.
TANKOUT, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen, ufak boyutlu retro görsellere sahip online tank savaşı oyunu.
Görsellere fazla takılmayan bir mobil oyuncuysanız veya yıllar öncesinin oyunlarına özlem duyuyorsanız dünya genelinde oyuncuları bir araya getiren bu tank oyununu tavsiye ederim. Sadece 11 MB büyüklüğünde eğlenceli bir yapımdan bahsediyorum.
Duvarlarını kendinizin ördüğü savaş arenaları yapma seçeneği sunan az sayıda tank oyunundan biri TANKOUT. Oyunda aksiyonu seven, tank savaşlarına bayılan onlarca oyuncuyla aynı haritada buluşuyorsunuz. Herkesin “Etrafım sarılı, hızlı hareket etmeliyim” düşüncesiyle oynadığı duraksamayan bir yapım. Sadece online oynama seçeneği olduğundan aktif internet bağlantınızın olması gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.1 ve üzeri
- Üretici:
- Hassey Enterprises, Inc.
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
TANKOUT Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı