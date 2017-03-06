TAP CRUSH, reflekslerinizi test edebileceğiniz zorlu bir Android oyunu. Seri dokunuşlarla etrafınızı saran kötü karakterleri öldürerek ilerlediğiniz oyunda durup dinlenme lüksünüz yok. Zamanlamayı da çok iyi ayarlamanız gerekiyor.

Oyunda evine hırsız girmiş iri yarı, kaslı bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Davetsiz misafirlere kimin evine girdiklerini gösteriyorsunuz. Balta, satır, odun… Elinize o anda ne geçerse kafalarına geçiriyorsunuz. Sağınızdan solunuzdan akın akın gelen kötüleri öldürmek için ekranın köşelerine dokunmanız yeterli oluyor. Lakin başta da söylediğim gibi tam vuracakları anda harekete geçmelisiniz. Otomatiğe bağlayıp erken davranırsanız da ölüyorsunuz. Ölümleri ne kadar sık gerçekleştirirseniz o kadar puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız puanları yeni karakterleri açmak için kullanıyorsunuz.