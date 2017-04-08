Yaratıklar ve canavarlar sizin bulunduğunuz bölgeye saldırmış durumdalar. Etrafınızda sürekli kötü şeyler olmakta ve bu yüzden tüm insanlık tehlike altında. Kimse bu kötü niyetli canavarlara karşı "dur" diyemiyor. İnsanların bir kahramana ihtiyaçları var. Acaba bu kahraman kim olacak?

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tap Devil oyununda kahraman olma fırsatına sahipsiniz. Yaratıkları ve canavarları ancak sizin gibi güçlü bir savaşçı yenebilir. Hemen silahlarınızı alın ve savaşmaya başlayın. Bulunduğunuz mekanı kurtarmanız lazım. İnsanlar size güveniyor. Bu yüzden dikkatli olmalı ve bu savaşı mutlaka kazanmalısınız.

Aksiyon dolu müzikleri ile birlikte sizi gaza getirecek olan Tap Devil, farklı bölümleri ve zorlu düşman karakterleri ile dikkat çekiyor. Oyunda onlarca farklı bölüm ve onlarca farklı karakter bulunmakta. Her yeni bölümde önce düşmanın adamlarını daha sonra da düşmanı öldürmeniz gerekli. Bu yüzden tüm gücünüzü düşmanın adamlarına harcamamanızda fayda var.

Tap Devil oyununda düşmana yaklaşıp yaklaşmadığınızı üst tarafta bulunan bar yardımı ile öğrenebilirsiniz. Ayrıca öldürdüğünüz her düşman başına para kazandığınızı da unutamayın. Hadi hemen şimdi Tap Devil oyununu indirin ve mekanınızı kötü karakterlerden temizleyin.