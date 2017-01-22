Tap Hero(Android)
Sağınızdan ve solunuzdan gelen düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz
Tap Hero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Tap Hero'da sağdan ve soldan gelen düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz.
Basit kontrollere sahip bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Tap Hero'da sağınızdan ve solunuzdan gelen düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz oyunda nostaljik grafikler yer alıyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan Tap Hero'da rakiplerinizi öldürmeye çalışıyor ve farklı silahlar kullanarak yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. Elinizi çabuk tutmalı ve combolara yaparak aldığınız puanı arttırmalısınız. 8 bitlik retro tarz grafiklere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatinizi bir saniye olsun kaçırmamanız gerekiyor. Hızlı ve tempolu bir oyun için Tap Hero'yu mutlaka denemelisiniz.
Ölmemek için tüm düşmanlarınızı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Farklı silahların da yer aldığı oyunda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz Tap Hero oyunu sizleri bekliyor.
Tap Hero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Michal Walaszczyk
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
- Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
- Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu
Tap Hero Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı