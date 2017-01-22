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Tap Hero
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Tap Hero

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tap Hero
Tap Hero
Tap Hero
Tap Hero
Tap Hero

Sağınızdan ve solunuzdan gelen düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Tap Hero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Tap Hero'da sağdan ve soldan gelen düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz.

Basit kontrollere sahip bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Tap Hero'da sağınızdan ve solunuzdan gelen düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz oyunda nostaljik grafikler yer alıyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan Tap Hero'da rakiplerinizi öldürmeye çalışıyor ve farklı silahlar kullanarak yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. Elinizi çabuk tutmalı ve combolara yaparak aldığınız puanı arttırmalısınız. 8 bitlik retro tarz grafiklere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatinizi bir saniye olsun kaçırmamanız gerekiyor. Hızlı ve tempolu bir oyun için Tap Hero'yu mutlaka denemelisiniz.

Ölmemek için tüm düşmanlarınızı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Farklı silahların da yer aldığı oyunda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz Tap Hero oyunu sizleri bekliyor.

Tap Hero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Michal Walaszczyk
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