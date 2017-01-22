Tap Hero, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda sağınızdan ve solunuzdan gelen düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir beceri ve aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Tap Hero'da düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. Sonsuz oyun modunun yer aldığı oyunda 8 bitlik retro tarz grafiklerle uğraşıyor ve eğlenceli seslerle aktif olarak oyunun içerisine dahil oluyorsunuz. Farklı silahların yer aldığı oyunda elinizi çabuk tutarak düşmanlarınızı öldürmeniz gerekiyor. Elinizi çabuk tutmalı ve combolar yaparak aldığınız puanı arttırmalısınız. Hem kendinizle hemde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Tap Hero oyununu sakın kaçırmayın. Hızlı ve tempolu bir oyun için Tap Hero'yu mutlaka denemelisiniz.

Farklı düşmanların ve silahların yer aldığı oyunda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz oyunda aksiyon ve macera sizleri bekliyor. Tap Hero oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.