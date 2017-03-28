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TamindirMobilSosyal MedyaTap - Android Için Sosyal Medya Uygulaması

Tap

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tap
Tap
Tap
Tap
Tap

Kendi hikayelerinizi yazabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 20 dakika önce

Tap, Android işletim sistemine sahip mobil ciihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sohbet hikayeleri okuyabildiğiniz Tap ile keyiyfli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Okumayı sevenler için güzel bir uygulama olan Tap, şaşırtıcı sohbet hikayeleri okuma imkanı sunuyor. Ruh halinize göre farklı kategorilerden hikayeler okuyabileceğiniz uygulama ile kendi hikayenizi de oluşturabiliyor ve herkesin okumasını sağlayabiliyorsunuz. Snapchat, Bitmoji ve Hooked gibi uygulamar ile aynı mantığı kullanan Tap uygulaması, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Arkadaşlarınızı da ekleyebileceğiniz Tap ile çok eğleniyorsunuz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Tap, canınızın sıkkınlığını giderebilecek bir uygulamadır. Birbirinden ilginç hikayeleri okuyabileceğiniz Tap mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.

Tap uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Wattpad.com
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