Tap, Android işletim sistemine sahip mobil ciihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sohbet hikayeleri okuyabildiğiniz Tap ile keyiyfli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Okumayı sevenler için güzel bir uygulama olan Tap, şaşırtıcı sohbet hikayeleri okuma imkanı sunuyor. Ruh halinize göre farklı kategorilerden hikayeler okuyabileceğiniz uygulama ile kendi hikayenizi de oluşturabiliyor ve herkesin okumasını sağlayabiliyorsunuz. Snapchat, Bitmoji ve Hooked gibi uygulamar ile aynı mantığı kullanan Tap uygulaması, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Arkadaşlarınızı da ekleyebileceğiniz Tap ile çok eğleniyorsunuz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Tap, canınızın sıkkınlığını giderebilecek bir uygulamadır. Birbirinden ilginç hikayeleri okuyabileceğiniz Tap mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.

Tap uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.