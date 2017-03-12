TapeACall(Android)
TapeACall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydedebilirsiniz.
TapeACall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydedebilirsiniz.
Arama kaydetme uygulaması olarak öne çıkan TapeACall uygulaması, çeşitli telefon görüşmelerinizi kaydetme ihtiyacı duyduğunuzda imdadınıza koşuyor. Ücretsiz sürümde kısıtlı özellikler sunan uygulama, ücretli sürüme geçtiğinizde oldukça faydalı özellikleri kullanabilmenizi sağlıyor. Ücretsiz sürümde 60 saniyeye kadar kayıt yapma imkanınız bulunan uygulamanın, ücretli versiyonunu satın alarak hiçbir sınırlamaya takılmadan dilediğiniz gibi kullanabilmeniz mümkün.
Gelen ve giden aramaları kaydedebileceğiniz, kayıtlarınızı bulut depolama hesaplarınıza kaydederek daha sonrasında bilgisayardan kolaylıkla indirebileceğiniz, MP3 formatında kayıt yapabileceğiniz ve kayıtlarınızı istediğiniz tüm platformlardan arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz TapeACall uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz.
Uygulama özellikleri:
- Gelen ve giden aramaları kaydetme,
- Kayıtları bulutta saklama,
- Bilgisayardan kayıtlarınızı kolayca indirme,
- Dropbox, Evernote, Google Drive, SkyDrive, Box ve daha fazlası,
- MP3 formatında kayıt alma,
- Kayıtları e-posta, SMS ve sosyal medyadan paylaşma,
- Kolay kullanım.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.2 ve üzeri
- Üretici:
- TelTech Systems Inc
Yardımcı Araçlar Popülerleri
- Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
- Turkcell HesabımAndroid için Turkcell Hesabım Uygulaması
- Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
- AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
- TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
TapeACall Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı