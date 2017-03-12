TapeACall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydedebilirsiniz.

Arama kaydetme uygulaması olarak öne çıkan TapeACall uygulaması, çeşitli telefon görüşmelerinizi kaydetme ihtiyacı duyduğunuzda imdadınıza koşuyor. Ücretsiz sürümde kısıtlı özellikler sunan uygulama, ücretli sürüme geçtiğinizde oldukça faydalı özellikleri kullanabilmenizi sağlıyor. Ücretsiz sürümde 60 saniyeye kadar kayıt yapma imkanınız bulunan uygulamanın, ücretli versiyonunu satın alarak hiçbir sınırlamaya takılmadan dilediğiniz gibi kullanabilmeniz mümkün.

Gelen ve giden aramaları kaydedebileceğiniz, kayıtlarınızı bulut depolama hesaplarınıza kaydederek daha sonrasında bilgisayardan kolaylıkla indirebileceğiniz, MP3 formatında kayıt yapabileceğiniz ve kayıtlarınızı istediğiniz tüm platformlardan arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz TapeACall uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Uygulama özellikleri: