?     Geri Bildirim
TapeACall
TamindirMobilYardımcı AraçlarTapeACall - Android Için Arama Kaydetme Uygulaması

TapeACall

(Android)
TapeACall İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TapeACall
TapeACall
TapeACall
TapeACall
TapeACall

TapeACall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydedebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 16 dakika önce

TapeACall uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda telefon görüşmelerinizi kaydedebilirsiniz.

Arama kaydetme uygulaması olarak öne çıkan TapeACall uygulaması, çeşitli telefon görüşmelerinizi kaydetme ihtiyacı duyduğunuzda imdadınıza koşuyor. Ücretsiz sürümde kısıtlı özellikler sunan uygulama, ücretli sürüme geçtiğinizde oldukça faydalı özellikleri kullanabilmenizi sağlıyor. Ücretsiz sürümde 60 saniyeye kadar kayıt yapma imkanınız bulunan uygulamanın, ücretli versiyonunu satın alarak hiçbir sınırlamaya takılmadan dilediğiniz gibi kullanabilmeniz mümkün.

Gelen ve giden aramaları kaydedebileceğiniz, kayıtlarınızı bulut depolama hesaplarınıza kaydederek daha sonrasında bilgisayardan kolaylıkla indirebileceğiniz, MP3 formatında kayıt yapabileceğiniz ve kayıtlarınızı istediğiniz tüm platformlardan arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz TapeACall uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Uygulama özellikleri:

  • Gelen ve giden aramaları kaydetme,
  • Kayıtları bulutta saklama,
  • Bilgisayardan kayıtlarınızı kolayca indirme,
  • Dropbox, Evernote, Google Drive, SkyDrive, Box ve daha fazlası,
  • MP3 formatında kayıt alma,
  • Kayıtları e-posta, SMS ve sosyal medyadan paylaşma,
  • Kolay kullanım.

TapeACall için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.2 ve üzeri
Üretici:
TelTech Systems Inc
TapeACall QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play
    Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Turkcell Hesabım
    Turkcell HesabımAndroid için Turkcell Hesabım Uygulaması
  3. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  4. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  5. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması

TapeACall Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster