TapinRadio favori radyo kanallarınızı online olarak dinlemenizi sağlarken, aynı zamanda isterseniz yayınları kayıt etme seçeneğide sunan başarılı bir Windows aracıdır.

Programı ilk kez kullanacaksanız karşınıza çıkan radyo kanallarının sayısı sizleri gerçekten şaşırtabilecek çokluktadır. Bölge, tür, ağ altında ulaşabileceğiniz binlerce online radyo kanalı bulacaksınız.

Ayrıca tek bir tıklama ile yeni radyo istasyonlarının yayınlarını almak için çevrimiçi güncelleme seçeneği de bulunan TapinRadio kolayca istediğiniz radyo istasyonunu bulabileceğiniz gelişmiş bir arama aracına da sahiptir. İsterseniz sürekli dinlediğiniz radyo istasyonlarını daha sonra tekrar dinlemek için sevdiğiniz istasyonların arasına kaydedebilirsiniz.

Dinlediğiniz radyo yayınlarını MP3, WMA, OGG, AAC formatlarında bilgisayarınıza kaydedebilmeniz için TapinRadio gelişmiş bir kayıt aracını sizlere sunmaktadır.

Program aynı zamanda radyo yayınını otomatik olarak kaydetme, şarkıları bölme ve aynı zamanda tek bir şarkı kaydetmek için gereken özelliklerin hepsini içermektedir. Online radyo yayınlarını dinlemeyi seviyorsanız TapinRadio'yu mutlaka denemelisiniz.