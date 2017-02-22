Tarihte Bugün: Bilim Adamları Başarıyla Koyun Klonladılar

Günümüzden tam 20 sene önce, 22 Şubat 1997 tarihinde İskoçyalı bilim adamları ilk klon koyun olan Dolly'i dünyaya duyurmuşlardı. Klonlama yönteminin kullanıldığı ilk canlı olan Dolly, duyurulduğu dönemde büyük bir şöhret kazanmıştı ve şöhreti kadar büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Dolly aslında 5 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya gelmişti. Fakat bilim adamları Dolly'i duyurmak için biraz beklemeyi, sağlıklı olup olmadığını doğruladktan sonra açıklama yapmayı tercih etmişlerdi.

Dolly'nin klonlanabilmesi için 3 farklı koyuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu koyunlardan biri yumurta hücresinin alındığı koyundu. Bir diğer koyun ise genetik materyal elde edilmesinde kullanılmıştı. 3. koyun ise klonlanan Dolly için kuluçka görevi yapmıştı. Dolly'nin DNA'sının temeli olan hücre meme, anne koyunun meme bezinden alınmıştı. Yani bilim adamları vücudun belli bir noktasından aldıkları hücre ile bütün bir organizma oluşturmayı başarmışlardı.

Dolly her ne kadar başarılı bir şekilde klonlansa da erken yaşlanma belirtileri göstermiş ve 6.5 yaşında akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bilim adamları bu olaydan sonra vezgeçmemiş ve Dolly'nin hücrelerini kullanarak Dolly'nin farklı klonlarını yaratmışlardı. Yani klonun klonu oluşturulmuştu. Daisy, Debbie, Denise ve Dianna adı verilen bu Dolly klonları, Dolly'nin aksine daha sağlıklı olmuş, erken yaşlanma ve kronnik hastalık belirtileri göstermemişlerdi.

Dolly öldükten sonra doldurulmuş ve sergilenmek üzere bir müzeye yerleştirilmişti:

Klonlanan İlk Koyun Dolly'nin Klonları Oldukça Sağlıklı