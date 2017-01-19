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Tarihte Bugün: BlackBerry Tanıtıldı

Tarihte Bugün: BlackBerry Tanıtıldı

Günümüzden tam 18 yıl önce, 19 Ocak 1999 tarihinde ilk Blackberry mobil cihaz olan Blackberry 850 tanıtılmıştı. Blackberry adını daha çok Blackberry telefonlar ve Blackberry işletim sistemiyle tanımıştık. Kanadalı RIM firması tarafından üretilen bu telefonlardan önce piyasaya sürülen Blackberry 850 aslında tam olarak bir telefon değildi. Blackberry 850 kullanıcılara e-posta gönderebilme ve e-posta kontrolü yapabilme imkanı veren bir mobil cihazdı. RIM'in Blackberry ismini tercih etmesinin sebebi ise Blackberry 850'de yer alan tuşların böğürtleni andırnasıydı.

RIM firması Android ve iOS mobil işletim sistemleri geliştirilene ve yaygınlaşana kadar başarılı mobil cihazlar üretmişti. Bir ara Blackberry telefonlar bir hayli popüler hale gelmişlerdi. Bunun sebebi ise Blackberry telefonların kullanıcıların güvenliğine önem vermesi ve verimliliği ön planda tutmasıydı. Blackberry telefonların en iyi zamanları 2013 yılıydı. 85 milyon kullanıcıya sahip olan Blackberry telefonların popülerliği Android ve iOS telefonların gelişmesiyle azalmıştı. Geçtiğimiz yıl da eskiden RIM olarak bilinen Blackberry firması kendi telefonlarını tasarlamayı durduracağını açıklamıştı.

BlackBerry Telefon Üretmeyi Resmi Olarak Bırakıyor!

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Yazar: - 19.01.2017

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