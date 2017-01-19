Tarihte Bugün: Günümüz PC'lerinin Atası Apple Lisa Çıkış Yaptı

Günümüzde iPhone, iPad, iPod ve iWatch gibi mobil teknolojileriyle yakından tanıdığımız Apple aslında ilk olarak bir PC üreticisi olarak teknoloji dünyasına katılmıştı. 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple firması sadece kişisel bilgisayarlar üretme amacına sahipti. Steve Jobs ve Steve Wozniak kendi garajlarında Apple I bilgisayarlarını üretmişlerdi. Bir daktiloya benzer bir görünüme sahip olan Apple I, Apple'ın ürettiği ilk bilgisayar olsa da işlevsellik ve görünüm açısından günümüz PC'leri ile çok benzer değildi.

Apple, Apple I'den sonra bu bilgisayarı geliştirmeye devam etmiş ve 2. ve 3. versiyonlarını da piyasaya sürmüştü. Fakat 19 Ocak 1983 tarihine gelindiğinde Apple bilgisayar tarihinde yeni bir sayfa açacak Apple Lisa adlı bilgisayarını satışa sunmuştu.

Apple Lisa'nın daha önceki bilgisayarlardan farkı grafiksel bir arayüze sahip olmasıydı ve mouse kullanılan ilk bilgisayar olmasıydı. Mouse - farenin günümüzde halen kullanılan bir teknoloji olmasından ötürü Apple Lisa'nın günümüz PC'lerinin temellerini atan cihazlardan biri olduğu söylenebilir.

Apple Lisa her ne kadar günümzde halen kullanılmakta olan bir teknolojinin çıkış noktası olsa da ticari anlamda başarısız bir ürün olmuştu. 9.995 $ gibi yüksek bir satış fiyatına sahip olan bilgisayar beklenilen satış rakamlarını yakalayamamıştı.

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