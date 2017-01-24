Tarihte Bugün: Macintosh Bilgisayar Çıktı

Günümüzden tam 32 sene önce, 24 Ocak 1984 tarihinde Apple, Macintosh adını verdiği kişisel bilgisayarını 3000 kişi önünde yaptığı bir tanıtımla satışa sunmuştu. Macintosh 128k model adına sahip olan bilgisayarı geliştiren ekibin liderliğini Steve Jobs yapmıştı. Hatta Macintosh bilgisayarlar nedeniyle Apple içinde çıkan tartışmalar ilerleyen dönemde Steve Jobs'un Apple'dan ayrılmasına neden olacaktı. Macintosh bilgisayarlar, Apple'ın geliştirdiği ilk bilgisayarlar değillerdi. Apple I, Apple II ve Apple III'ten sonra satışa sunulan Apple Lisa, Macintosh 128k'nın temellerini atmıştı. Macintosh 128k da Apple Lisa gibi mouse kullanıyor ve bir grafiksel arayüzle birlikte geliyordu.

Macintosh 128k'nın Apple Lisa'dan farklı daha güçlü bir donanıma sahip olmasıydı. Macintosh 128k'da Motorola 68000 mikroişlemci kullanılmaktaydı. Bu işlemci aslında Apple Lisa'da da kullanılmıştı. Apple Lisa'daki Motorola 68000 işlemci 5 MHz hızla çalışırken Macintosh 128k'da bu hız 8 MHz'e çıkmıştı. 128 kb RAM kapasitesine sahip olan Macintosh 128k'nın 9 inç boyutundaki siyah beyaz ekranı 512x342 çözünürlük sunuyordu. Günümüzdeki işlemcilerin binlerce MHz hıza, RAM modüllerinin binlerce kb kapasiteye sahip olduğu düşünülürse bu rakamlar günümüz için komik rakamlar olacaktır.

Macintosh 128k ile birlikte MacOS işletim sisteminin ilk sürümleri de çıkmıştı. Sonradan bu işletim sistemi Apple'ın iOS mobil işletim sisteminin de kaynağı olmuştu. Macintosh bilgisayarlar 90'lı yıllarda Mac adını almaya başlamış, daha sonradan da iMac modelleri karşımıza çıkmıştı.

Macintosh bilgisayarların çıktığı dönemde Commodore 64 bilgisayarların ve IBM PC'lerin daha ekonomik alternatifler olmaları Macintosh'ları bu bilgisayarların gerisinde bırakmıştı. 90'lı yıllarda ise Microsoft'un DOS ve Windows işletim sistemleri Apple'ın belini bükmüştü. Neyse ki 1985'te Apple'dan istifa eden Steve Jobs, 1997'de bütün birikimiyle birlikte Apple'a geri dönmüştü ve Apple'ı bu günkü konumuna taşımıştı.

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