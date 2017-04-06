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Tarihte Bugün: Microsoft, Windows 3.1'i Yayınladı

Tarihte Bugün: Microsoft, Windows 3.1'i Yayınladı

Microsoft günümüzden tam 25 yıl önce, 6 Nisan 1992 tarihinde Windows 3.1 işletim sistemini resmi olarak satışa sunmuştu. MS-DOS tabanlı bir işletim sistemi olan Windows 3.1, 149 dolarlık bir fiyatla çıkış yapmıştı ve çalışabilmek için 1 MB RAM'e ihtiyaç duyuyordu. Windows 3.1, çıkışının üzerinden 2 ay geçtikten sonra 3 milyon kopya satmayı başarmıştı, bu da o dönem için bir hayli iyi bir rakamdı.

Windows 3.1, Windows 3.0'dan sonra önemli yenilikler getirmişti. Özellikle multimedya anlamında geliştirilen Windows 3.1, ses kartı desteği, MIDI ve CD Audio desteği, 800 x 600 çözünürlükteki Super VGA monitör desteği ile birlikte geliyordu. Ayrıca internet bağlantısı konusunda da iyileştirmeler yapılmış, saniyede 9600 bit veri transfer eden modemler desteklenmeye başlamıştı. Günümüzde megabit değerlerindeki internet bağlantılarını görmeye alışık olduğumuz için bit değerleri komik gelebilir; fakat o dönemde internete bağlanabilmek bir lükstü.

Trutype yazı tipi desteğine sahip Windows 3.1, sürükle - bırak özelliğinin de ilk kullanıldığı işletim sistemiydi. Windows 3.1'de ikonları fare ile bir yerden farklı bir yere taşıyabiliyordunuz. Ayrıca dosyalar da benzer şekilde sürüklenebiliyordu.

Windows 3.1, Windows işletim sistemlerine registry - kayıt defterini de kazandırmıştı. Genel olarak bakıldığında Windows 3.1'in günümüz Windows işletim sistemlerinin temelini atan özelliklere sahip olduğunu görebiliyoruz.

Windows 3.1 aynı zamanda Mayın Tarlası oyununa dahili olarak yer veren ilk işletim sistemiydi.

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Yazar: - 06.04.2017

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