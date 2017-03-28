TatilBudur uygulaması ile Android cihazlarınızdan otel, tur ve uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Tatil planlarınız varsa size en uygun fiyatlı otelleri listeleyen TatilBudur uygulamasında yurt içi ve yurt dışı turlarına da ulaşabiliyorsunuz. İster rezervasyon isterseniz de satın alma işlemini gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, ilgilendiğiniz otelleri ve turları favori listenize de ekleyebiliyorsunuz.

Size en yakın satış ofislerini ve iletişim bilgilerini de sunan uygulamada üye girişi yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi girerek, rezervasyon işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunların yanında, en uygun fiyatlı uçak biletlerini de sizlere sunan uygulamada uçak bileti satın alabiliyor ve rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri