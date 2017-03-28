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TatilBudur
TamindirMobilSeyahatTatilBudur - IPhone Ve IPad Için Tatil Rezervasyon Uygulaması

TatilBudur

TatilBudur İndir Hemen İndir

28.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TatilBudur
TatilBudur
TatilBudur
TatilBudur
TatilBudur

TatilBudur uygulaması ile tatilinizi en uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğiniz birbirinden harika otellere rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

TatilBudur uygulaması ile tatilinizi en uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğiniz birbirinden harika otellere iOS cihazlarınızdan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Yoğun geçen bir senenin ardından tatil yapma ihtiyacı hissettiğinizde, otel veya tur arayışına girmiş olabilirsiniz. Bütçenize göre birçok oteli veritabanında bulunduran TatilBudur uygulaması, sizin için en uygun teklifler sunarak tatilinizi rahat rahat gerçekleştirmenizde kolaylık sağlıyor. Otel rezervasyonunun yanında, çeşitli yurt içi ve yurt dışı turlarına da katılabileceğiniz teklifler sunan uygulamada otelleri ve turları favorilerim listenize de ekleyebiliyorsunuz.

Tatilinizi gerçekleştireceğiniz bölgeye ulaşmanız için en uygun fiyatlı uçak biletlerini de sizlere sunan uygulamada, size en yakın satış ofislerinin bilgilerini de görebilirsiniz. Eğer siz de otel, tur ve uçak bileti rezervasyonu yapmak istiyorsanız TatilBudur uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
TatilBudur
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