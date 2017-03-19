?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiTavuk Olmadan Tavuk Eti Üretildi!

Tavuk Olmadan Tavuk Eti Üretildi!

Yapay Tavuk Eti

Günlük hayatta yediğimiz etlerin sağlıklı olup olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. Çoğu uzman, tavukların kısa sürede yetiştirildiği için tavuk etinin sağlıklı olmadığını söylemekte. Fakat uzmanlar bu konu üzerinde kesin olarak anlaşamadılar. Uzmanlar bu konuyu tartışadururken insanoğlu et tüketmeye devam ediyor.

Bilim insanları uzun bir süredir yapay ortamlarda çeşitli ürünleri yetiştirmek için uğraşıyorlar. Bu ürünlerin en başında ise et gelmekte. Laboratuvar ortamında daha sağlıklı et üretebileceklerini düşünen uzmanlar son çalışmalarını açıkladı. Evet, görünüşe göre et üretmeyi başardılar. Fakat bu üretimin arkasında neler oldu dersiniz?

Yapay tavuk eti üretildi!

Yapay Tavuk Eti

Memphis Meats isimli kuruluş uzun süredir yapay et üretimi için çalışmalar yapıyor. Birkaç yıl önce yapay kırmızı et ürettiğini açıklayan kuruluş, bu eti ile birlikte köfte yapmayı bile başarmıştı. Memphis Meats kırmızı ette yakaladığı başarısından sonra, hedefini kümes hayvanlarına çevirdi.

Yeni hedefine de kısa sürede ulaşan Memphis Meats, laboratuvar ortamında tavuk ve ördek eti üretmeyi başardı. Henüz sağlıklı olup olmadığı bilinmeyen bu yapay etlerin maliyeti ise oldukça yüksek. Memphis Meats’in 1 kilo yapay tavuk eti üretmesi için 9.000 dolar harcaması gerekli. Yani henüz günümüz piyasası için uygun fiyata sahip değiller. Fakat Memphis Meats maliyeti düşürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 4 yıla kadar yapay eti tüketime sunmayı hedefleyen kuruluş, yapay tavuk ve ördek eti başarısından oldukça memnun.

Neden yapay tavuk üretiyorlar?

Yapay Tavuk Eti

Memphis Meats firması yapay et ile, hayvancılığın ortaya çıkardığı sera gazı salınımını, su tüketimini ve diğer maliyetleri azaltmayı planlıyor. Ayrıca etteki zararlı parazitleri de engelleyebileceklerini düşünen kuruluş, daha sağlıklı etler üretme fikriyle araştırmalarını sürdürmekte.

Yapay etler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz de kendi tavuk çiftliğinizi kurun ve yumurtalardan para kazanın. Nasıl mı? Aşağıdaki oyun sayesinde elbette:

İndir29.5 MB
Egg, Inc. iOS
Egg, Inc. iOS iPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu

İndir22 MB
Egg, Inc. Android
Egg, Inc. Android Android için Simülasyon Oyunu
 

Öğrenme Yeteneğine Sahip Robot Laboratuvardan Kaçtı

Uzayda Yaşam Formu Arayan Bilim İnsanları Şu Anda Ne Yapıyorlar Dersiniz?

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 19.03.2017

Tavuk Olmadan Tavuk Eti Üretildi! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

ABD'de Yapay Zeka Cinayeti: İşçi Robot Teknisyen Kadını Öldürdü! ABD'de Yapay Zeka Cinayeti: İşçi Robot Teknisyen Kadını Öldürdü! Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlarımız dahil olmak üzere…
Pirelli Otomobiller İçin Akıllı Lastik Geliştirdi Pirelli Otomobiller İçin Akıllı Lastik GeliştirdiGeçtiğimiz hafta düzenlenen 87. Cenevre Otomobil Fuarı'nda lastik üretimi yapan köklü firma Pirelli de yer aldı. Firma birçok yeni lastik modelini… Müjde Türkiye! Telefonla Konuşarak Avrupa Birincisi Olduk Müjde Türkiye! Telefonla Konuşarak Avrupa Birincisi OldukGünlük hayatta neredeyse hiçbir zaman telefonu elimizden düşürmüyoruz. Bunu herkes biliyor. Fakat yeni açıklanan raporla birlikte telefonların…
Çin Bir Sosyal Medya Sitesini Daha Yasakladı AOC 27 İnç Boyutundaki 4K Oyun Monitörünü Tanıttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ