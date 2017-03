Tavuk Olmadan Tavuk Eti Üretildi!

Günlük hayatta yediğimiz etlerin sağlıklı olup olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. Çoğu uzman, tavukların kısa sürede yetiştirildiği için tavuk etinin sağlıklı olmadığını söylemekte. Fakat uzmanlar bu konu üzerinde kesin olarak anlaşamadılar. Uzmanlar bu konuyu tartışadururken insanoğlu et tüketmeye devam ediyor.

Bilim insanları uzun bir süredir yapay ortamlarda çeşitli ürünleri yetiştirmek için uğraşıyorlar. Bu ürünlerin en başında ise et gelmekte. Laboratuvar ortamında daha sağlıklı et üretebileceklerini düşünen uzmanlar son çalışmalarını açıkladı. Evet, görünüşe göre et üretmeyi başardılar. Fakat bu üretimin arkasında neler oldu dersiniz?

Yapay tavuk eti üretildi!

Memphis Meats isimli kuruluş uzun süredir yapay et üretimi için çalışmalar yapıyor. Birkaç yıl önce yapay kırmızı et ürettiğini açıklayan kuruluş, bu eti ile birlikte köfte yapmayı bile başarmıştı. Memphis Meats kırmızı ette yakaladığı başarısından sonra, hedefini kümes hayvanlarına çevirdi.

Yeni hedefine de kısa sürede ulaşan Memphis Meats, laboratuvar ortamında tavuk ve ördek eti üretmeyi başardı. Henüz sağlıklı olup olmadığı bilinmeyen bu yapay etlerin maliyeti ise oldukça yüksek. Memphis Meats’in 1 kilo yapay tavuk eti üretmesi için 9.000 dolar harcaması gerekli. Yani henüz günümüz piyasası için uygun fiyata sahip değiller. Fakat Memphis Meats maliyeti düşürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 4 yıla kadar yapay eti tüketime sunmayı hedefleyen kuruluş, yapay tavuk ve ördek eti başarısından oldukça memnun.

Neden yapay tavuk üretiyorlar?

Memphis Meats firması yapay et ile, hayvancılığın ortaya çıkardığı sera gazı salınımını, su tüketimini ve diğer maliyetleri azaltmayı planlıyor. Ayrıca etteki zararlı parazitleri de engelleyebileceklerini düşünen kuruluş, daha sağlıklı etler üretme fikriyle araştırmalarını sürdürmekte.

Yapay etler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz de kendi tavuk çiftliğinizi kurun ve yumurtalardan para kazanın. Nasıl mı? Aşağıdaki oyun sayesinde elbette:

Öğrenme Yeteneğine Sahip Robot Laboratuvardan Kaçtı

Uzayda Yaşam Formu Arayan Bilim İnsanları Şu Anda Ne Yapıyorlar Dersiniz?