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Taxi Driver 2017
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Taxi Driver 2017

Taxi Driver 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Taxi Driver 2017
Taxi Driver 2017
Taxi Driver 2017
Taxi Driver 2017

Gerçek yeteneklerinizi gösterin ve en iyisi olun!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 1 saat önce

Taxi Driver 2017, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan bir taksi simülasyonudur. 

Mobil platformlar için çıkmış son zamanlardaki en başarılı oyunlardan bir tanesi olan Taxi Driver 2017, sizi büyükçe bir şehrin ortasına bırakıyor ve kendi taksici kariyerinizi yapmanıza imkan veriyor. Her ne kadar taksici kariyeri yapmak ilgi çekici gelmese de, açık dünya oynanışı ve yüksek grafikleri ile birçok oyuncunun ilgisini çekebilecek türden. Üstelik böylesine grafiklerle birlikte çok iyi de bir oynanış sunmaları, oyunu gerçek bir "editörün seçimi" yapıyor. 

Oyuna başladığınızda ekranınızda iki farklı seçenek görüyorsunuz: Bunlardan bir tanesi "taksici kariyeri" bir diğer ise "serbest sürüş". Kariyer tarafını seçerseniz karşınıza görevler geliyor ve görevleri tamamladıkça para kazanıyorsunuz. Kazandığınız paralar ile yeni arabalar satın alabildiğiniz gibi oyundaki en önemli ihtiyaç olan benzin giderlerini de karşılıyorsunuz. Serbest sürüş tarafına girdiğinizde, kullanmakta olduğunuz arabanız ile şehirde istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Grafikleri ve oynanışıyla tam puan alan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri, hemen aşağıda duran videodan alabilirsiniz.

İyi oyunlar!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
7
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0.3 ve üzeri.
Üretici:
StrongUnion Games
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