TeamViewer Host for Samsung uygulaması ile Android cihazlarınıza istediğiniz yerden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Android cihazlarınıza herhangi bir bilgisayardan dilediğiniz zaman bağlanabilmek TeamViewer Host for Samsung uygulamasıyla artık daha kolay. Cihazınız aktif olarak kullanılmıyor olsa dahi kontrol edebileceğiniz uygulamada cihazınızı uzaktan kontrol edebilme, gerçek zamanlı ekran paylaşma gibi özelliklerin yanında cihaz bilgilerini görebiliyor, dosya transferi yapabiliyor ve uygulamaları yönetebiliyorsunuz.

256bit AES şifreleme protokolünü kullanan ve bu sayede güvenli bağlantı imkanı sunan TeamViewer Host for Samsung uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve Android cihazlarınıza istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: