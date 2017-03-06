Teddy Pop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir balon patlatma oyunudur. Çocukların çok seveceği bir oyun olan Teddy Pop ile balonları patlatarak yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Sevimli karakterleri ve rengarenk kurgusuyla dikkat çeken Teddy Pop, çocukların çok seveceği bir oyundur. Oyunda baloncukları patlatıyor ve Teddy'nin kaçırılan kız arkadaşını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli kurgusu ve basit oynanışıyla karşımıza çıkan Teddy Pop, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Oyunda isabet gücünüzü sınıyor ve baloncuları uygun yerlerin fırlatmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda karakterinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Maceranın ve aksiyonun kol gezdiği oyunda bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu internet bağlantısı olmaksızın da oynayabiliyorsunuz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli sesleriyle ilgi çeken Teddy Pop, her yaştan bireye hitap eden bir oyundur. Oyunda eğlenceli dünyalara seyehat ediyor ve boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz Teddy Pop oyununu sakın kaçırmayın.

Teddy Pop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.