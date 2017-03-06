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Teddy Pop
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Teddy Pop

Teddy Pop İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Teddy Pop
Teddy Pop
Teddy Pop
Teddy Pop
Teddy Pop

Renkli baloncular fırlatarak blokları yok etmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 dakika önce

Teddy Pop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir balon patlatma oyunudur. Çocukların çok seveceği bir oyun olan Teddy Pop ile balonları patlatarak yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Sevimli karakterleri ve rengarenk kurgusuyla dikkat çeken Teddy Pop, çocukların çok seveceği bir oyundur. Oyunda baloncukları patlatıyor ve Teddy'nin kaçırılan kız arkadaşını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli kurgusu ve basit oynanışıyla karşımıza çıkan Teddy Pop, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Oyunda isabet gücünüzü sınıyor ve baloncuları uygun yerlerin fırlatmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda karakterinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Maceranın ve aksiyonun kol gezdiği oyunda bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu internet bağlantısı olmaksızın da oynayabiliyorsunuz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli sesleriyle ilgi çeken Teddy Pop, her yaştan bireye hitap eden bir oyundur. Oyunda eğlenceli dünyalara seyehat ediyor ve boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz Teddy Pop oyununu sakın kaçırmayın.

Teddy Pop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Gamebau
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