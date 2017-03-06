Teddy Pop(iOS)
Balonları patlatıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz
Teddy Pop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir balon patlatma oyunu olarka karşımıza çıkıyor. Oyunda renkli balonları patlatıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Çocukların severek oynayacağı bir oyun olan Teddy Pop, sevimli karakterleri ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çekiyor. Sevimli ayı Teddy'nin kaçırılan kız arkadaşını kurtarmaya çalıştığınız oyunda birbirinden eğlenceli sahneler yer alıyor. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda karakterlerinizi kişiselleştirebiliyor ve daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Oyunda baloncuklar fırlatıyor ve aynı renkleri denk getirerek blokları yok etmeye çalışıyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadan da oynayabileceğiniz Teddy Pop'u sakın kaçırmayın.
Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyun her yaştan bireye hitap ediyor. Eğlenceli dünyalarda maceradan maceraya koşuyor ve boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendiriyorsunuz. Becerilerinizi ve özel yeteneklerinizi test edebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Teddy Pop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- Gamebau
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Teddy Pop Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı