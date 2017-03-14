Tek Tuşla Dolby Surround Ses: HyperX Cloud Revolver S Türkiye’de!

Kingston Technology Company Inc.’in, şimdiye kadarki en gelişmiş mikrofonlu oyun kulaklığı olan ve tak-çalıştır Dolby 7.1 Surround ses teknolojisine sahip HyperX Cloud Revolver S, Türkiye’de piyasaya sunuldu.

Dolby Kulaklık 7.1 gerçekçi ses kalitesiyle, oyunculara benzersiz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Oyun tutkunlarının kendilerini aksiyonun tam ortasında hissetmelerini sağlayacak kulaklık, Dolby Surround sesin yanı sıra bas, düz tepki ve sohbet profilleri olmak üzere üç ek ses profiline de sahip. Boost, Flat ve Vocals olarak üç adet ön tanımlı ekolayzır ayarı sayesinde oyuncular en sevdikleri ayarı seçebiliyor. FPS ve diğer 3D oyunlarda rakiplerinin konumunu eskisine göre çok daha net duyarak oynayan oyuncular bu sayede rekabette üstünlük kazanıyor.

HyperX Ses Ürünlerinden Sorumlu Müdürü Tyler Needles, şimdiye kadar ürettikleri en iyi oyun kulaklığı olduğunu vurguladığı HyperX Cloud Revolver S için, “Kulaklığı takın ve ardından tek tuşla Dolby kalitesinde surround sese ulaşın. Ses performansı ve konforun mükemmel bir dengede bir araya getiren Cloud Revolver S, sizi sinema kalitesinde bir ses deneyimiyle baş başa bırakacak.” diyor.

CES 2017’de tanıtılan Cloud Revolver S, 629 TL + KDV tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunuldu. İşte kulaklığın tanıtım videosu:

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