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Tekken 7 Ön Siparişe Açıldı!

Tekken 7 Ön Sipariş

Tekken'de elinizden gelenin en iyisini yapmak için heyecanlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, Tekken ile ilgili haberleri görmek için de heyecanlandığınızı düşünüyorum. Larry "Major Nelson" Hryb, yayınladığı bir mesajda, Xbox One için Tekken 7'nin ön siparişe açıldığını ve önceden indirilmesinin artık mümkün olduğunu duyurdu. 

Tekken 7 tam olarak 2 Haziran 2017'de piyasaya çıkarılacak, fakat şimdiden oyuncuları büyük bir heyecan sardı. Ön siparişlerin neredeyse 6 ay önceden açılmış olması da bu heyecanı ikiye katlıyor. Bunun biraz alışılmadık olduğunu biliyoruz, fakat beklememek için önümüzde Tekken 6 seçeneği olduğunu da unutmayalım.

Ayrıca az önce bahsettiğimiz ön sipariş paketiyle birlikte, daha iyi bir ön sipariş paketi de olacak. Fakat şirketin bunu ilerleyen dönemlerde duyurmayı planladığı ortaya çıktı. Bu pakette ayrıyetten DLC'ler ve Season Pass olması bekleniyor. Ne tür DLC'ler geleceğini maalesef bilmiyoruz, fakat oyunu uzun süre oynamayı düşünüyorsanız gelecek için iyi bir yatırım olabilir. 

Son olarak Tekken 7'nin Xbox One, PS4 ve PC platformlarında piyasaya sürüleceğini söyleyelim.  

Tekken 7 Tanıtım Videosu

Tekken 7 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • 64 bir işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)
  • 3.6 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci
  • 6 GB RAM
  • 2 GB Nvidia GeForce GTX 660, GTX 750 Ti veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı
  • DirectX 11
  • İnternet bağlantısı
  • 60 GB boş depolama alanı
  • DirectX uyumlu ses kartı

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Tekken 7
Tekken 7 Dövüş Oyunu

Miguel, Tekken 7 Kadrosuna Katıldı

Tekken 7 Tanıtım Videosu

Tekken 7: Fated Retribution Duyuru Videosu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 31.01.2017

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