Teknoloji Bakanı Hololens'i Denedi

Siber güvenlik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi konuların ele alındığı Ankara Microsoft Zirvesi'ne, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmacı konuk olarak katıldı. Özlü, Microsoft’un artırılmış gerçeklik cihazı Hololens’i denedi ve cihaz hakkında "havaya yazı yazmak gibi" yorumunu kullandı.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğuna değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, konuşmasına Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’dan alıntı yaparak devam etti. "Artık her şirket bir yazılım şirketi" diyen Kansu, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasının hedeflendiğini hatırlattı.

2020’ye Kadar 4,5 Milyon Kişi İşlerini Robotlara Devredecek

Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, 2020’ye kadar 4,5 milyon kişi işlerini robotlara devredeceğini belirten Kansu, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile meslek okullarında Türkçe Nesnelerin Interneti (IoT) eğitimlerinin verilmesi, bu alanda eğitmenlerin ve öğrencilerin yetişmesi için çalışmalara başladık. Bu işbirliğinin ekonomiye ivme kazandırmasını bekliyoruz" dedi.

Microsoft olarak güvenliğe çok önem verdiklerini söyleyen Kansu, "Yayınladığımız Güvenlik Raporu’nda Türkiye yüksek riske rahip ülkeler arasında. Örneğin, bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılım bulunma oranı, dünyada ortalama yüzde 17.8 iken, ülkemizde yüzde 40.3" dedi.

2020’de Dünya Ekonomisinin Yüzde 25’i Dijital Olacak

Kamuda değişen insan kaynağının başlıca sıkıntı olduğunu aktaran Kansu, admin yetkilerinin işten ayrılma süreçlerinde hesapların düzgün devredilmemesi, şirketlerde kritik belgelerin yedeklenemeyen ortamlarda saklanması ve evlerde güncel yazılımların kullanılmaması gibi ciddi bir tehditlerle karşı karşıya olduğumuzun altını çizdi.