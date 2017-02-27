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Teknoloji, Bilgisayar ve Yazılımla İlgilenen Kadınlar Eskişehir'de Buluşuyor

Woman Techmakers Eskişehir 2017

Dünyanın dört bir yanında Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla Google’ın sponsorluğu ile Women Techmakers etkinlikleri düzenleniyor. Teknoloji, bilgisayar bilimleri ve yazılımla ilgilenen kadınların bu kapsamda sektördeki etkinliklerini artırmak ve motive amaçlı birçok ülkede gerçekleştirilen ‘Women Techmakers’ etkinliklerinden bir tanesi, 4 Mart Cumartesi günü Eskişehir de gerçekleşecek.

Kadın konuşmacıların, mobil teknolojiler, web, back-end ve front-end teknolojileri, liderlik, oyun girişimciliği, UI/UX ve sanal gerçeklik ile ilgili alanlarda sunumlar yapacağı konferans süresince, çeşitli eğitimler de verilecek. Ayrıca etkinlik alanında güncel teknolojik araçlara meraklı olanlar için stand alanları da bulunacak.

Women Techmakers Eskişehir’de konferanslar birbirine paralel olacak şekilde iki salonda gerçekleşecek. Alanlarında başarılı kadınlar tarafından verilecek bu konferanslarda, teknoloji ve yazılımın yanısıra kariyer ve girişimcilik konularına da değinilecek. Konuşmacılar hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Woman Techmakers Konuşmacılar

Google’ın ana sponsorluğunu üstlendiği bu etkinlikte, Innovera'da gümüş sponsor olarak etkinliği destekliyor. Etkinlik alanında bulunan Innovera standına CV’nizi bırakarak iş imkanlarından yararlanabileceksiniz!

Kadınların sektördeki başarısını vurgulamak ve konferanslardaki kadın sayısını ve görünürlüğü arttırmak amacıyla konuşmacıların tamamı kadınlardan oluşuyor, fakat etkinliğin kadın&erkek herkese açık olduğu belirtildi!

Eğer katılmak isterseniz Woman Techmakers internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak, 4 Mart Cumartesi günü saat 10-18 arasında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde etkinliğe ücretsiz gidebilirsiniz.  

Teknoloji Sahnesinde Bu Sefer Kadınlar Olacak

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.02.2017

Teknoloji, Bilgisayar ve Yazılımla İlgilenen Kadınlar Eskişehir'de Buluşuyor İçin Yorum Yaz

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