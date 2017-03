Teknoloji Küçülüp Yayıldıkça e-Hastalıklar Hastalıklar Çoğalıyor

İnternetin artık her an her yerde olması, ekranların avuç işlerine sığması ve tüm ekranların artık hem telefon hem de bilgisayar olarak kullanılabilmesi sıkça rastlanan teknolojik hastalık olan ekran bağımlılığına yol açıyor. Ancak teknolojik hastalıklar, nezle ve grip gibi 7 günde geçmedikleri gibi bir değil birden fazla semptomlarla aynı anda bünyelerimizi sarsabiliyorlar.

Özellikle interneti kullanan insanlar bir süre sonra her ne kadar sosyal medya bağımlısı olsalar da beşeri sosyal hayattan kopabiliyor ve dış dünyaya karşı duyarsızlaşıyorlar. Öyle bir iki tane değil, ruhumuzu tehdit eden tam 8 adet teknolojik hastalık mevcut.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül, nomofobi, FOMO (Fear Of Missing Out), Siberhondrik, Photolurking, Facebook depresyonu, ego sörfü ve cheesepodding adı verilen çeşitli "e-hastalık"ların ortaya çıktığını ve ruh sağlığımızı tehdit ettiğini söylüyor. Bu hastalıkları aşağıdaki gibi tanımlıyor.

infografik: Anadolu Ajansı

Dijital Detoks!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık'da teknoloji bağımlılığının zamanında tedavi edilmemesi durumunda bireylerin psikolojik ve sosyolojik açıdan derinden etkilenebileceğine işaret ediyor ve "E-hastalık olarak da ifade edebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital teknoloji ve sosyal medyanın ivme kazanmasıyla birlikte had safhaya ulaştı. Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet, cep telefonu, sosyal medya ile dijital oyun bağımlılığını içeriyor" tezini kuvvetle savunuyor.

E-hastalıklarla baş etmenin en temel yolunun "akıllı telefon orucu" yapmak olduğunu ifade eden Kırık, elektronik herhangi bir cihazının kullanılmamasının bireyde "dijital detoks" sağlayacağını, böylece kişinin dinlenebileceğini anlattı.

Uzman Psikolog Dilara Boztepe, çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığına daha fazla dikkat etmek gerektiğini, bu konuda ebeveynlere büyük rol düştüğüne dile getiriyor.

İki veya üç yaşından önce çocukların televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlere maruz kalmaması gerektiğinin altını çizen Boztepe, "Okul çağındaki çocuklara ebeveynler belli bir zaman dahilinde ve çocuklarının hangi sitelere girdiği konusunda bilgi sahibi olmak şartıyla okul ve dersleri haricinde yani bilgi amaçlı kullanım dışında günde maksimum 1-1,5 saat izin verebilirler" diyor.

