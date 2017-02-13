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Teknoloji Sahnesinde Bu Sefer Kadınlar Olacak

teknoloji ve kadın

Women Techmakers (WTM), 50′ den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluk. Kadınların, bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer almasını teşvik etmek adına etkinlikler düzenleyen WTM, kadınların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını, birbirlerine ilham sağlamalarını ve daha fazla kadının teknolojide liderlik etmesini amaçlıyor..   

wtm 2017

Her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde WTM ekipleri tarafından düzenlenen büyük etkinliklerden biri, bu yıl 4 Mart Cumartesi günü Eskişehir’de gerçekleşecek. Kadın ve erkek tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan organizasyon, kadınların bu sektördeki sorunlarını, deneyimlerini paylaşması ve teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak istiyor.

Kadın konuşmacıların, mobil teknolojiler, web, back-end ve front-end teknolojileri, liderlik, oyun girişimciliği, UI/UX ve sanal gerçeklik ile ilgili alanlarda sunumlar yapacağı konferans süresince, çeşitli eğitimler de verilecek. Ayrıca etkinlik alanında güncel teknolojik araçlara meraklı olanlar için stand alanları da bulunacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, etkinliğe ait resmi web sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

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