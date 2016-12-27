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Telefonlarda Özel İletişim Vergisi Artırıldı, 2017'de Ne Kadar Ödeyeceksiniz?

vergi oranları

2017’ye hızla yaklaşırken her şeye yaz zam geliyor ya da bandrol, vergi gibi özel artışlar yansıtılıyor. Şimdi de Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisi artırıldı.

Bundan bir hafta önce yurt dışından gelen elektronik ürünlere yeni bandrol yükü gelmişken şimdi de mobil telefonlarda faturayı etkileyecek bir karara imza atıldı.

Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı artırıldı. Bu karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı.

Açıklanan karar; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için yüzde 3,83 olarak hesaplanmasından dolayı, “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel iletişim vergisinin 47,00 TL olarak uygulanacağı” şeklinde açıklandı.

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Yazar: - 27.12.2016

Telefonlarda Özel İletişim Vergisi Artırıldı, 2017'de Ne Kadar Ödeyeceksiniz? İçin Yorum Yaz

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