Telefonunuzu Tablete Dönüştüren Cihaz: Superscreen

Eğer telefonunuzun ekranı size küçük gelmeye başladıysa ve iyi bir tablet almak için yeterli bütçeye sahip değilseniz Superscreen adı verilen bu yeni telefonu tablete dönüştürme çözümü ilginizi çekebilir. Kickstarter üzerinde destek toplayan proje sayesinde telefonunuzdaki görüntüyü 10.1 inç boyundaki Superscreen'e aktarabiliyor ve Superscreen üzerinden telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Superscreen kendi oluşturduğu özel kablosuz bağlantı ve telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama aracılığıyla telefonunuza bağlanıyor ve dokunmatik komutlarınızı telefona iletiyor.

Superscreen sadece bir ekran gibi görünse de aslında bir tablet gibi kendi donanımına da sahip. 2 GHz 4 çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 5 MP arka kamera, 2 MP ön kamera ve 6.000 mAh kapasitesindeki 12 saat dayanabilen pil Superscreen'in özellikleri arasında. Superscreen'in farkı ise üzerinde herhangi bir işlem sistemi olmaması. Kickstarter üzerinde Superscreen projesine destek olan kullanıcılar bu cihaza 99 $ gibi bir ücretle sahip olabilecekler. Fakat Superscreen gerekli desteği toplayıp satışa sunulduktan sonra 299 $ fiyata sahip olacak. Eğer böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa Kickstarter üzerinde destek süreci tamamlanmadan bağış yapmakta fayda var.

Superscreen, eğer gerçekten güçlü donanıma sahip bir telefona sahipseniz ve daha düşük donanımlı telefonlara gereksiz yere yüksek bir fiyat ödemek istemezseniz mantıklı bir çözüm olabiliyor. 2K çözünürlüğe sahip olan ekranla birlikte gelen Superscreen stereo hoparlörlere, Apple Pen ve Apple Watch desteğine sahip. Superscreen hem Android telefonlarla hem de iPhone telefonlarla uyumlu olarak çalışabilmekte.

Superscreen'in Kickstarter sayfasına buradan erişebilirsiniz:

https://www.kickstarter.com/projects/brentmorgan/superscreen

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