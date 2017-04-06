Telegram Uygulaması Windows Store'a Geldi

Popüler iletişim uygulaması Telegram, masaüstü sürümünü Windows Store üzerinden hizmete sundu. Doğrudan Telegram'ın internet sitesi üzerinden indirebileceğiniz uygulama ile aynı olan Windows Store sürümünün, kimi farklı özellikler sunacağı da söylendi.

Dünyanın en güvenli iletişim uygulamalarından bir tanesi olarak gösterilen Telegram, çok kullanılan uygulamalardan daha önce kişiden kişiye şifreleme sistemi ile ortaya çıkmış ve güvenlik önceliği olanlar tarafından tercih edilmeye başlanmıştı. Çeşitli ülkeler tarafından uygulama hakkında onlarca kovuşturma yapılsa da uygulama bunlara karşı direnmiş ve kullanıcılarına güvenli iletişim hizmeti sunmaya devam etmişti. Uygulamayı kullananların herhangi bir kişisel verisini barındırmamasıyla ünlü olan Telegram, uzun süredir bir Windows sürümü bulundursa da bu sefer resmi olarak Windows Store üzerindeki yerini aldı.

Telegram'ın Windows Store üzerinden yaayınlanmasıyla birlikte masaüstü sürümüne "big 1.0 update" yani büyük 1.0 güncellemesi adı altında birçok yenilik de getirildi. Bu yenilikler öncelikli olarak uygulamanın arayüzüne odaklanırken, yeni animasyonlar ve görsel değişiklikleri de kullanıma sundu. Yapılan değişiklikler ise şöyle sıralandı:

- MP4/MOV dosyaları gönderebilme.

- Herhangi bir mesajlaşmada, seçilen bir tarihe direkt olarak dönebilme.

- Ayarlar başlığından telefon numarınızı değiştirebilme.

- Son Görülme özelliğini bazı kişiler için açma ya da kapama.

- Kimin sizi bir grupa ekleyip ekleyemeyeceğini belirleme.

- Engellediğiniz kişileri Ayarlar sekmesinden görebilme.

- Çeşitli hata ve performans düzenlemeleri.

Kullanıcılarının beğeneceği onlarca yenilikle birlikte gelen Telegram'ın yeni sürümünü kullanmak için Windows Store sayfasını ziyaret etmeniz ve açılan sekmeden uygulamayı edinmeniz yeterli.

Telegram'a Selfie Maskeleri, Stickerlar ve GIF Özellikleri Geldi

Telegram'a Gönderilen Mesajları Silme Özelliği Geldi



