Telegram'a Gönderilen Mesajları Silme Özelliği Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a gönderilen tüm mesajları silme özelliği geldi. Artık sarhoşken gönderdiğiniz mesajları veya düşünmeyerek attığınız her mesajı silebilirsiniz. Üstelik bu, Telegram'ın son güncellemesiyle gelen birkaç yeni özellikten sadece biri.

Kabul edelim hepimiz yaptık, ister bir e-posta, mesaj, Whatsapp mesajı veya Snap, attığımız andan itibaren pişman olduğumuz pek çok anımız olmuştur. Bu hatalı mesajlar kimi zaman büyük kavgalara, kimi zaman da büyük bir utanma duygusuna kapılmamıza neden oldu. Diğer uygulamalarda henüz yok ama son güncellemesiyle birlikte Telegram, geri döndürülemez mesajları sildirerek, yaptığımız hataları telafi etmemize olanak tanıyor.

Yayınlanan son güncelleme ile, Telegram'da gönderdiğimiz tüm mesajları 48 saat içerisinde silebileceğiz. Eğer alıcı kişi mesajı görmediyse, görmesini istemediğimiz mesajı silmek için artık uzun bir zamana sahibiz. Mesaj göründüyse de yapacak bir şey yok, bir çılgınlık yapıp mesajı yine silebilirsiniz. En azından arkanızda iz bırakmış olmazsınız.

Telegram'a Yeni Eklenen Diğer Özellikler

Yeni Ağ Kullanımı bölümü, ne kadar veri tükettiğinizi görmenizi sağlıyor.

Kısaltılmış bağlantılar, şimdi bağlantı kurmak için t.me/üyeismi yazabilirsiniz.

Bir kişiden gelen mesajlar artık düzgün bir şekilde gruplanabiliyor

Uygulama artık bir önceki konuşmada kaldığımız yere geri götürüyor.

Yakın zamanda indirilen dosyalara ulaşmak ve paylaşmak eskisinden daha kolay.

Telegram'da birine GIF göndermek için Google'ın klavyesi GBoard artık destekleniyor.

Telegram oldukça başarılı bir mesajlaşma uygulaması olmasıyla dikkat çekiyor. Uygulamayı şuanda 100 milyondan fazla kişi kullanıyor ve bu insanlar her ay 15 milyondan fazla mesaj gönderiyor. Yeni eklenen bu özelliklerle uygulamanın daha kullanışlı bir hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Telegram'a Selfie Maskeleri, Stickerlar ve GIF Özellikleri Geldi