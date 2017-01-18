Telegram'a Sesli Arama Geliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov'un geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı bir açıklamada, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a sesli arama özelliğinin ekleneceğini duyurdu.

Telegram bilindiği üzere güvenlik özellikleri ile ön plana çıkan bir mesajlaşma uygulaması. Henüz Whatsapp gibi bir liderin önüne geçemese de pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen bu platform, geçtiğimiz günlerde birbirinden güzel özellikler kazanmıştı. Çoğu uygulamada geri döndürülemez mesajları sildirerek, yaptığımız hataları 48 saat içerisinde telafi etmemize olanak tanıyan Telegram, diğer yandan GIF desteği, GBoard klavye desteği, ne kadar veri kullandığımızı görebilme ve kısaltılmış bağlantılar gibi kullanışlı özelliklere kavuştu. Şimdi ise sesli arama özelliğinin sinyalleri verildi.

Adin Horman isimli kullanıcının sesli arama ve tema değiştirme gibi özelliklerin Telegram'a gelip gelmeyeceğini sorması üzerine, Telegram CEO'su Pavel Durov, "Getireceğiz" diyor. Yani ilerleyen dönemde Telegram'da sesli arama yapabilecek ve kullandığımız temayı değiştirebileceğiz. Özelleştirilebilir temaların geçtiğimiz hafta Telegram Masaüstü uygulamasına geldiği düşünüldüğünde, sesli aramanın da çok uzak olmadığını söyleyebiliriz.

Son olarak, konuyla ilgili sesli aramaların ne zaman yapılacağına dair Telegram'a ulaşıldı, fakat şirket sözcüsü Pavel'ın tweet'inin ötesinde bir açıklama yapmayı reddetti.

Nisan 2015'den beri "şifrelenmiş sesli arama teknolojisi" geliştirdiğini bildiğimiz şirket, kısa zaman sonra bu özelliği kullanıcılara sunabilir. O zamanlar bu teknolojiye hiçbir zaman öncelik vermediklerini söylüyorlardı, fakat şimdi projeleri öne çekilmiş görünüyor.

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