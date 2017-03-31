Telegram Sesli Arama Özelliğinde de Yüzde 100 Güvenlik Vaat Ediyor

Güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan mesajlaşma uygulaması Telegram’a, sonunda sesli arama özelliği eklendi. Üstelik yüzde 100 güvenliği garanti eden uygulama, yeni özelliğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Whatsapp kadar yaygın olmasa da, daha güvenilir olması sebebiyle tercih edilen uygulama, arama özelliğinin güvenliğini emojilerle garantiye alıyor. Aramaların yüzde 100 güvenli olduğundan emin olmak için, arayanın ve alıcının uzun kodlar veya karmaşık resimlere gerek duymadan, ekranlarında beliren dört emojisiyi karşılaştırması isteniyor. Özellikle seçimler zamanı hacklendiği iddia edilen bir çok mesajlaşma uygulamasına nazaran, güvenlik söz konusu olduğunda rakiplerini geride bırakan Telegram, yeni güncellemesinde de tam güvenlik için hizmet verdiğinin altını çizdi.

Telegram çalışanları, gurur duyduklarını belirttikleri yeni uygulamaları hakkında, "Mümkün olduğunda, görüşmeleriniz trafiği kurtarmak için 'uçtan uca' (herhangi bir sunucuya ihtiyaç duymadan) bağlantısı kullanarak kristal netliğinde bir kalite sağlayacak." açıklamasında bulundu. Uygulama, konuşmanın kalitesini arttırmak için ağ hızı, ping süreleri ve benzeri teknik bilgiler gibi düzinelerce parametreyi aynı anda kullanacak. Parametrelerin konuşma sırasında da takip edileceğini vurgulayan Telegram çalışanları, "Wifi bağlantınızda bir değişiklik olması durumunda uygulama daha az veri kullanmaya başlayacak." diyor. Ayrıca sizi arayabilecek kişileri kontrol etme özelliğine sahip olan Telegram, çağrı özelliğini tamamen kapatmanıza, sadece kişilerinize veya 'herkes'e izin vermenize olanak sağlıyor.

Son dönemde birbirinden güzel özellikleri bünyesine ekleyen mesajlaşma uygulaması, geri döndürülemez mesajların silinmesine olanak tanıyarak yapılan hataların 48 saat içerisinde telafi edilebilmesine olanak veriyor. GIF ve GBoard klavye desteğinin yanında, ne kadar veri kullandığınızı görebilmenizi sağlama gibi özellikleri de bulunan Telegram, kullanıcılarına sunduğu hizmeti her geçen gün arttırıyor.

Telegram'a Selfie Maskeleri, Stickerlar ve GIF Özellikleri Geldi

Telegram'a Gönderilen Mesajları Silme Özelliği Geldi