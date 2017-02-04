Telloy(Android)
Etrafınızı saran yaratıkları, vahşi hayvanları öldürmek için okunuzu kurun.
Telloy, Android platformunda en zor oynanışa sahip ok atma oyunu desem sanırım yanlış olmayacak. Telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz okçuluk oyununda tek yapmanız gereken vahşi hayvan ve yaratıkları öldürmek ancak onlarla aranıza öyle engeller giriyor ki burnunuzun dibindeki hedefi indiremeyip çıldırıyorsunuz.
Minimalist görsellere sahip oyunda hedeflerinizi (en azından oyunun başındakileri) tek ok atışıyla öldürebiliyorsunuz. Oyunun zor tarafı karakteri hedefe yaklaştırabilmek. Sağ yandaki butona dokunarak karakterinizi zıplatmanız, hedefe oldukça yaklaştığınızda da yine aynı butona dokunarak ok atma pozisyonuna gelip vurmanız gerekiyor. Bunu hedef sabitken kolaylıkla yapabiliyorsunuz ancak sizi hedefe götüren platformlar ve hedef hareketlenmeye başladığında, yukarıdan boss’lar saldırıya destek verdiğinde oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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