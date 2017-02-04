Telloy, klasik ok atma oyunlarından biraz farklı oynanış sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Minimalist görsellere sahip oyunda hedeflerimizi tek atışta vurmamız isteniyor ancak hedeflere ulaşmak göründüğü kadar kolay olmuyor. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan okçuluk oyununu hazır ücretsiz iken indirin; kaçırmayın derim.

Oyunda vahşi hayvan ve canavarları ok ile hem de tek atışta öldürmemiz gerekiyor. Okumuzu bazen sabit bazen de hareketli olan hedeflere doğrudan yöneltemiyoruz. Öncelikle tuzakları atlatmaya çalışıyoruz. Hareketli platformlardan zıplayarak, boss’ların hava saldırısından kaçarak zorlukla yakınlaştığımız hedefimizi vurmayı başardığımızda karşımıza daha zor ulaşabilir hedef getiriliyor. Bu şekilde kulenin tepe noktasına ulaşmaya çalışıyoruz.

Oyunun zor tarafı ise; karakteri kontrol etme. Karakteri yürütme şansımız olmadığı gibi boss’ların saldırısından kaçarken sağa sola hızlı hareket edemiyoruz. Yana yerleştirilmiş butona dokunarak yeşil yani hareket etmeyi aktif etmemiz sonrasında zıplayacağımız yeri ayarlamamız gerekiyor. Hedefi vurma aşamasında da butona tekrar dokunup vuruş pozisyonu alıyoruz.