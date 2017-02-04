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Telloy
TamindirMobilOyunlarAksiyonTelloy - IPhone Ve IPad İçin Okçuluk Oyunu

Telloy

Telloy İndir Hemen İndir

351 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Telloy
Telloy
Telloy
Telloy
Telloy

Hedeflerinizi tek atışta indirmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 44 dakika önce

Telloy, klasik ok atma oyunlarından biraz farklı oynanış sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Minimalist görsellere sahip oyunda hedeflerimizi tek atışta vurmamız isteniyor ancak hedeflere ulaşmak göründüğü kadar kolay olmuyor. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan okçuluk oyununu hazır ücretsiz iken indirin; kaçırmayın derim.

Oyunda vahşi hayvan ve canavarları ok ile hem de tek atışta öldürmemiz gerekiyor. Okumuzu bazen sabit bazen de hareketli olan hedeflere doğrudan yöneltemiyoruz. Öncelikle tuzakları atlatmaya çalışıyoruz. Hareketli platformlardan zıplayarak, boss’ların hava saldırısından kaçarak zorlukla yakınlaştığımız hedefimizi vurmayı başardığımızda karşımıza daha zor ulaşabilir hedef getiriliyor. Bu şekilde kulenin tepe noktasına ulaşmaya çalışıyoruz.

Oyunun zor tarafı ise; karakteri kontrol etme. Karakteri yürütme şansımız olmadığı gibi boss’ların saldırısından kaçarken sağa sola hızlı hareket edemiyoruz. Yana yerleştirilmiş butona dokunarak yeşil yani hareket etmeyi aktif etmemiz sonrasında zıplayacağımız yeri ayarlamamız gerekiyor. Hedefi vurma aşamasında da butona tekrar dokunup vuruş pozisyonu alıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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