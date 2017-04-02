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Temple Jump
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Temple Jump

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Temple Jump
Temple Jump
Temple Jump
Temple Jump
Temple Jump

Zorlu engelleri aşmaya ve tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Becerilerinizi sınadığınız eğlenceli bir platfom oyunu olarak karşımıza çıkan Temple Jump, değerli taşları toplamaya çalıştığınız bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarda oynayabileceğiniz oyunda sonsuz oyun modunun zevkine varıyorsunuz.

Ölümcül engellerin ve zorlu tuzakların yer aldığı zevkli bir platform oyunu olan Temple Jump, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz basit bir sonsuz oyundur. Oyunda platformlar arasında ilerleyerek değerli taşları toplamaya çalışıyorsunuz. Aşağı düşmeden sütunlar üzerinde ilerlemeli ve tehlikelerden kaçmalısınız. Yolunuza çıkan ölümcül engellerin üzerinden atlamalı ve dikkatli olmalısınız. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Akıllı telefonlarınızda mutlaka olması gereken Temple Jump, aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okumanızı sağlıyor. En yüksek puana ulaşarak rakiplerinize de diz çöktürebilirsiniz.

Pixel tarzı retro grafiklere sahip olan oyunda etkileyici ses efektleri de yer alıyor. Ateri oynuyormuş gibi bir his yaratan oyunda çok eğleniyorsunuz. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Temple Jump'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda kullandığınız karakteri de değiştirebiliyorsunuz.

Temple Jump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Nexx Studio
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