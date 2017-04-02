Temple Jump(Android)
Zorlu engelleri aşmaya ve tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz
Becerilerinizi sınadığınız eğlenceli bir platfom oyunu olarak karşımıza çıkan Temple Jump, değerli taşları toplamaya çalıştığınız bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarda oynayabileceğiniz oyunda sonsuz oyun modunun zevkine varıyorsunuz.
Ölümcül engellerin ve zorlu tuzakların yer aldığı zevkli bir platform oyunu olan Temple Jump, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz basit bir sonsuz oyundur. Oyunda platformlar arasında ilerleyerek değerli taşları toplamaya çalışıyorsunuz. Aşağı düşmeden sütunlar üzerinde ilerlemeli ve tehlikelerden kaçmalısınız. Yolunuza çıkan ölümcül engellerin üzerinden atlamalı ve dikkatli olmalısınız. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Akıllı telefonlarınızda mutlaka olması gereken Temple Jump, aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okumanızı sağlıyor. En yüksek puana ulaşarak rakiplerinize de diz çöktürebilirsiniz.
Pixel tarzı retro grafiklere sahip olan oyunda etkileyici ses efektleri de yer alıyor. Ateri oynuyormuş gibi bir his yaratan oyunda çok eğleniyorsunuz. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Temple Jump'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda kullandığınız karakteri de değiştirebiliyorsunuz.
Temple Jump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nexx Studio
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Temple Jump Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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