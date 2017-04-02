Temple Jump(iOS)
Sütunların üzerinde ilerliyor ve ölümcül tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz
Temple Jump, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu parkurların yer aldığı oyunda değerli taşları toplamanız gerekiyor.
Becerilerinizi sınadığınız eğlenceli bir platfom oyunu olarak karşımıza çıkan Temple Jump, ateri tarzı atmosferi ve eğlenceli kurgusuyla ilgi çekiyor. Zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz oyunda değerli taşları toplamaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu engellerden kaçmalı ve ölümcül tuzaklardan sakınmalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sralara tırmanabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyun olan Temple Jump'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda kullandığınız karakteri de farklı karakterlerle değiştirebiliyorsunuz.
Akıllı telefonlarınızda mutlaka olması gereken Temple Jump, pixel tarzı retro grafiklere sahip. Etkileyici ses efektlerinin de yer aldığı oyunda ateri oynuyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Eğer platform oyunlarından zevk alıyorsanızı Temple Jump'ı mutlaka denemelisiniz.
Temple Jump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- Nexx Studio
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Temple Jump Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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- PhotoscapeResim Düzenleme
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