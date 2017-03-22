Temple of Spikes
Ölümcül tuzaklarla dolu eski tapınakta hayatta kalma mücadelesi
Temple of Spikes, 8-bit grafik ve müzikleriyle retro havası tattıran eğlence dozu yüksek aksiyon platform oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan arcade oyunda her yeri tuzaklarla örülü eski bir tapınağa giriş yapıyoruz. Karakterimizin kaderi bizim elimizde.
Nostalji yaşamak isteyen oyuncuların keyif alarak oynayacağını düşündüğüm arcade oyununda şövalye, mumya, kovboy ve daha nice karakteri kontrol ediyoruz. Yukarıdan düşen kazıklardan mümkün olduğunca uzun süre kaçmaya çalışıyoruz. Platformdan kopup gelen kazıklı parçalar aynı zamanda yolumuzu oluşturduğundan sadece kaçmak yeterli olmuyor; üzerlerine çıkarak tepe noktaya ulaşmamız gerekiyor. Tepe noktada da sürprizler bizleri bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Tigrido
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