?     Geri Bildirim
Temple of Spikes
TamindirMobilOyunlarAksiyonTemple Of Spikes - Android İçin Retro Aksiyon Oyunu

Temple of Spikes

Temple of Spikes İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes

Ölümcül tuzaklarla dolu eski tapınakta hayatta kalma mücadelesi

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Temple of Spikes, 8-bit grafik ve müzikleriyle retro havası tattıran eğlence dozu yüksek aksiyon platform oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan arcade oyunda her yeri tuzaklarla örülü eski bir tapınağa giriş yapıyoruz. Karakterimizin kaderi bizim elimizde.

Nostalji yaşamak isteyen oyuncuların keyif alarak oynayacağını düşündüğüm arcade oyununda şövalye, mumya, kovboy ve daha nice karakteri kontrol ediyoruz. Yukarıdan düşen kazıklardan mümkün olduğunca uzun süre kaçmaya çalışıyoruz. Platformdan kopup gelen kazıklı parçalar aynı zamanda yolumuzu oluşturduğundan sadece kaçmak yeterli olmuyor; üzerlerine çıkarak tepe noktaya ulaşmamız gerekiyor. Tepe noktada da sürprizler bizleri bekliyor.

Temple of Spikes için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tigrido
Temple of Spikes QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  2. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Vegas Gangsteri
    Vegas GangsteriAndroid için Açık Dünya Aksiyon Oyunu