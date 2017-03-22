Temple of Spikes, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz retro havalı aksiyon platform oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımlardan biri. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyun arcade türünde. Birçok farklı karakteri kontrol ettiğiniz oyunda tuzaklar aynı zamanda yolunuz.

Hayatta kalma üzerine kurulu arcade oyunu, 8-bit görseller ve sesler sunmasıyla nostalji yaşatıyor. “Nerede o eski oyunlar?” diyenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm yapımda üzerinize düşen kazıklı parçalardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Platformu oluşturan bu parçalar aynı zamanda yolunuzu oluşturuyor. Düştükten sonra üzerlerine atlayıp ilerliyorsunuz.

Sonsuz oynanış yerine bölümler sunan hızlı tempolu platform oyununda topladığınız elmaslarla aralarında şövalye, mumya, Mısır tanrısı, şeytan, iskeletin de bulunduğu farklı karakterleri oyuna dahil edebiliyorsunuz.