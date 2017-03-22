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Temple of Spikes
TamindirMobilOyunlarAksiyonTemple Of Spikes - IPhone Ve IPad İçin Retro Platform Oyunu

Temple of Spikes

(iOS)
Temple of Spikes İndir Hemen İndir

159 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes
Temple of Spikes

Tuzaklardan ne kadar kaçabilirsiniz?

Erkan Calp Son güncelleme 37 dakika önce

Temple of Spikes, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz retro havalı aksiyon platform oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımlardan biri. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyun arcade türünde. Birçok farklı karakteri kontrol ettiğiniz oyunda tuzaklar aynı zamanda yolunuz.

Hayatta kalma üzerine kurulu arcade oyunu, 8-bit görseller ve sesler sunmasıyla nostalji yaşatıyor. “Nerede o eski oyunlar?” diyenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm yapımda üzerinize düşen kazıklı parçalardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Platformu oluşturan bu parçalar aynı zamanda yolunuzu oluşturuyor. Düştükten sonra üzerlerine atlayıp ilerliyorsunuz.

Sonsuz oynanış yerine bölümler sunan hızlı tempolu platform oyununda topladığınız elmaslarla aralarında şövalye, mumya, Mısır tanrısı, şeytan, iskeletin de bulunduğu farklı karakterleri oyuna dahil edebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tigrido
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