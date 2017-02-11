Tentis Puzzle(Android)
Sayıları toplayarak sütunları eritin.
Tentis Puzzle, animasyonlar ve seslerin dikkat çektiği sayı bulmaca oyunu. Android telefonda vakit geçirmek maksadıyla açıp oynanabilecek türde, kısa süreliğine oynamada dahi keyif veriyor. Sayıların yer aldığı bulmaca oyunlarından hoşlanıyorsanız kaçırmayın derim.
Tüm üçlü eşleştirme oyunlarında gibi kutucukları kaydırarak ilerliyorsunuz. Sayıları toplayarak (en yüksek sayı 10) hamle sınırınızı aşmadan istenen sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kutucuklar azken sayıları toplamak, hedef sayıyı elde etmek zor olmuyor ancak uzunca bir tablo geldiğinde basit gördüğünüz toplama işlemi birden nasıl oluyorsa en zor matematik işlemine dönüyor. Eğitim bölümünü de içeren bu modu geçerseniz 1 dakika süre sınırlı daha zor bir mod karşınıza çıkıyor. Puzzle, Minute modun ardından gelen Cruise mod ise sürpriz; oynayıp görmelisiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- oh beautiful brains / David Choi
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Tentis Puzzle Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı