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Tentis Puzzle
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Tentis Puzzle

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle

Sayıları toplayarak sütunları eritin.

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

Tentis Puzzle, animasyonlar ve seslerin dikkat çektiği sayı bulmaca oyunu. Android telefonda vakit geçirmek maksadıyla açıp oynanabilecek türde, kısa süreliğine oynamada dahi keyif veriyor. Sayıların yer aldığı bulmaca oyunlarından hoşlanıyorsanız kaçırmayın derim.

Tüm üçlü eşleştirme oyunlarında gibi kutucukları kaydırarak ilerliyorsunuz. Sayıları toplayarak (en yüksek sayı 10) hamle sınırınızı aşmadan istenen sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kutucuklar azken sayıları toplamak, hedef sayıyı elde etmek zor olmuyor ancak uzunca bir tablo geldiğinde basit gördüğünüz toplama işlemi birden nasıl oluyorsa en zor matematik işlemine dönüyor. Eğitim bölümünü de içeren bu modu geçerseniz 1 dakika süre sınırlı daha zor bir mod karşınıza çıkıyor. Puzzle, Minute modun ardından gelen Cruise mod ise sürpriz; oynayıp görmelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
oh beautiful brains / David Choi
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