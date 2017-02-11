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Tentis Puzzle
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Tentis Puzzle

(iOS)
Tentis Puzzle İndir Hemen İndir

116 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle
Tentis Puzzle

Sayıları toplayarak hedef sayıya ulaşmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tentis Puzzle, sayıları toplayarak hedef sayıya ulaşmaya çalıştığımız bir bulmaca oyunu. Klasik üçlü eşleştirme oyunlarından çok farklı olmayan oynanış sunuyor. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan sayı bulmaca oyununda belli bir aşamaya geldiğimizde kendiliğinden açılan üç oyun modu bulunmakta. Süre sınırlı veya dilediğinizce düşünüp oynama şansı veren modlardan ilki eğitim bölümü de içeriyor. Oynanışı ve püf noktaları uygulamalı olarak öğrendiğimiz bölümü geçtikten sonra diğer iki modda veya aynı modda kalarak devam edebiliyoruz.

Kutucukları kaydırarak sayıları toplayıp hedef sayıya ulaştığımızda da oyuna son noktayı koyuyoruz. Tabii ki 60 saniye süreli modda istenen puana ulaşmak diğer modlara göre biraz daha zor ancak oyunun zevki de bu modda çıkıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
oh beautiful brains / David Choi
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