Terör Propagandası Yapan Paylaşımları Tespit Eden Ekip İş Başında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla oluşturulan propaganda denetleyici ekipler, İstanbul'daki terör saldırısının hemen ardından tetkik ve takiplere başladılar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da gece kulübünde 39 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından dün resen soruşturma başlattı. Oluşturulan ekip, saldırıyı öven ya da saldırıyı bahane ederek devlet organlarını aşağılayan paylaşımları belirlemek üzere internet taramasına resmen başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gece kulübü saldırısını öven veya bununla bağlantılı, devleti aşağılayan 2 binin üzerinde paylaşım bulunduğunu tahmin ettiğini AA muhabirlerine açıkladı.

Propaganda denetleyici ekipler, çalışmaları sonucunda belirlenecek paylaşımların sahipleri bulunmaya çalışılacaklar. sahte isim veya takma adlarla oluşturulan hesaplardan yapılan Paylaşımlarla ilgili şüpheli hesapların sahiplerine ulaşmak için Twitter ve Facebook'un Türkiye'deki avukatlarıyla da temas kurulacak.

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