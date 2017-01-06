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Terör Saldırılarında Hayat Kurtaran Uygulama CitizenAID

CitizenAID

İngiltere’de uzmanlar tarafından mobil cihazlar için CitizenAID adlı bir mobil uygulama geliştirildi. Dünya çapında artan terör saldırılarının ardından konuyla alakalı teknolojik gelişmeler birbiri ardına gelirken, CitizenAID uygulaması terör saldırıları mağdurlarına gereken ilk yardım desteğini sağlıyor.

İngiltere’de büyük çaplı olası bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duran güvenlik uzmanları, konuyla ilgili teknolojik gelişmeler üzerinde çalışıyor. İngiliz uzmanların geliştirdiği CitizenAID uygulaması, terör saldırısının önüne geçemese de saldırının ardından olay yerindeki yaralıları hayatta tutma olanağı sağlayarak terör saldırılarının yıkıcı etkilerini hafifletmeyi amaçlıyor. Kullanımı oldukça basit olan CitizenAID, kullanıcıları adım adım yönlendirirken, hiç ilk yardım bilgisi olmayan insanların bile müdahale etmesine olanak tanıyor. CitizenAID askeri uzmanlar ve güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen mobil uygulamanın yanında bir internet sitesi ve cep kitapçığı formatında kullanıcılara sunuluyor. Uygulamanın dikkat çekici detaylarından biri de yaralıları öncelik sırasına göre sınıflandırması ve yaralıya zarar vermeden kanamaların durdurulması bilgilerini içermesi. Uzmanlar CitizenAID uygulamasının terör saldırılarından kaynaklanan can kayıplarını azaltabileceği görüşündeler. CitizenAID uygulaması Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İndir
citizenAID Android
citizenAID Android Android için Güvenlik programı

İndir13.2 MB
citizenAID iOS
citizenAID iOS iOS İçin Güvenlik Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Yandaşlarını İhbar Adreslerini Paylaştı

Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Anti Terör Timi Kuruyor

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Yazar: - 06.01.2017

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