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Tesisatçı 2
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Tesisatçı 2

Tesisatçı 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tesisatçı 2
Tesisatçı 2
Tesisatçı 2
Tesisatçı 2

Farklı boru parçalarını birleştirerek çiçeğe su götürüyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Tesisatçı 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda farklı boru parçalarını birleştirerek saksıdaki çiçeğe su ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan Tesisatçı 2, zaman sınırı olmadan oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda sınırlı hamlelerle ilerliyor ve suyu çiçeğe ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyun, aynı zamanda bağımlılık yapıcı etkiye de sahip. Oyunda borulara dokunarak yönlerini değiştiriyor ve zorlu bölümleri geçiyorsunuz. Can sıkıntınızı gidermeye aday olan Tesisatçı 2 ile stratejik hamleler yapmalı ve en kısa sürede suyun çiçeğe ulaşmasını sağlamalısınız. 

Grafik ve ses bakımından da oldukça etkileyici bir atmosfere sahip olan Tesisatçı 2, severek oynayacağınız bir oyundur. Tesisatçı 2 oyununu mutlaka denemelisiniz. 

Tesisatçı 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
App Holdings
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