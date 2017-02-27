Tesisatçı 2(iOS)
Boruları birleştirerek çiçeğe su ulaştırıyorsunuz
Tesisatçı 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur. Oyunda dağınık olarak karşnıza çıkan boruları bir bütün haline getirmeye çalışıyorsunuz.
Zorlu bölümlere sahip olarak karşımıza çıkan Tesisatçı 2, zaman sınırı olmadan eğlenebileceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda sınırlı hamleler yaparak suyu borular yardımıyla çiçeğe ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda borulara dokunarak yönlerini değiştiriyor ve doğru yönü bulmaca çalışıyorsunuz. Yüzlerce bölüme ve farklı zorluk seviyelerine sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Can sıkıntınızı gidermeye aday bir oyun olan Tesisatçı 2'yi mutlaka denemelisiniz.
Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu severek oynuyor ve bölümleri geçmek için fazla düşünebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleri geçmek için Tesisatçı 2'yi sakın kaçırmayın. Tesisatçı 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- App Holdings
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