Tesla, Alman Kahramanın Masraflarını Üstlendi

Tesla Model S marka araba sahibi 47 yaşındaki Manfred Kick, otobanda seyir halindeyken hatalı bir sürücü fark etti. Dikkatli baktığında sürücüsünün, baygın olduğunu anlayan Kick, aracıyla diğer arabanın önüne geçti ve yavaşlayarak durmalarını sağladı. Olay sonrası birçok kişinin hayatını kurtaran Manfred Kick’in aracı ciddi hasar aldı. Haberi gören elektrikli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından kahraman sürücünün tüm masraflarını ücretsiz karşılayacağını duyurdu.

Kahramanlığının faturası 10 bin Euro

Araçlar durur durmaz yardıma koşan Kick, bilinci kapalı ve zorlukla nefes alan sürücüye ilk yardım uyguladı. Bu sırada yoldan geçen bir başka kadın sürücü olayı fark edip durarak, sağlık ekiplerini aradı. Alman polisi Salı günü yaptığı açıklamada, felç geçirmiş sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza sonrası soruşturma yürüten Alman polisinin, Kick’e para cezası keseceği söyleniyor. Bizde olsa heykeli dikilecek adama, kamu malına zarar vermekten para ödetecekler. Alman disiplini azizim..

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